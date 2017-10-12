Lufthansa подпишет договор о покупке Air Berlin

Немецкий концерн Lufthansa подпишет в четверг, 12 октября, договор о приобретении большей части активов обанкротившегося авиаперевозчика Air Berlin. Заключение сделки намечено на 13 часов, сообщил глава крупнейшей немецкой авиакомпании Карстен Шпор.

"Сегодня действительно важный день", - заявил он за несколько часов до подписания договора.

Lufthansa намерена выкупить и дочернее предприятие Air Berlin - австрийскую компанию Niki, которую банкротство материнского концерна не затронуло. Кроме того, базирующийся в Кельне авиаперевозчик приобретет более половины авиапарка обанкротившейся компании, включающего 134 самолета.

Как заявил Шпор в интервью газете Rheinische Post, Lufthansa "предположительно купит 81 самолет, трудоустроит 3 тысячи сотрудников (Air Berlin - Ред.) и с этой целью инвестирует в общей сложности 1,5 миллиарда евро".

Второй по величине авиаперевозчик Германии Air Berlin объявил 15 августа о начале процедуры банкротства. Решение было принято после того, как его главный акционер Etihad Airways объявил о прекращении дальнейшего финансирования немецкой компании, терпящей многомиллионные убытки. Самолеты Air Berlin продолжают выполнять рейсы благодаря полученному от правительства ФРГ кредиту в 150 млн евро.