Air Berlin прекратит полеты в конце октября

Объявившая о своем банкротстве немецкая авиакомпания Air Berlin, как ожидается, прекратит выполнять полеты не позднее 28 октября. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, 9 октября.

Дочерние предприятия Air Berlin - австрийская авиакомпания Niki и немецкая LGW, продолжат осуществлять полеты.

До 12 октября, сообщает агентство Reuters, Air Berlin продолжит переговоры о продаже частей компании с крупнейшим немецким авиаперевозчиком Lufthansa и британским лоукостером EasyJet. Как отмечается в сообщении, после их завершения Air Berlin "шаг за шагом свернет собственную деятельность".

Кроме того, 9 октября руководство Air Berlin начинает переговоры с представителями трудового коллектива об урегулировании социальных обязательств, а в штаб-квартире компании в Берлине для работников компании будет проведена ярмарка вакансий с участием потенциальных будущих работодателей. Среди них, в частности, называют химический гигант BASF и железнодорожный концерн Deutsche Bann.

В то же время, по информации профсоюза пилотов Cockpit, до сегодняшнего дня лишь незначительное число летчиков Air Berlin пытались найти себе работу в других авиакомпаниях. Как заявил представитель профсоюза Маркус Валь (Markus Wahl), "этот шаг предприняли от 20 до 50" из 1250 пилотов.