Lufthansa заинтересована в переговорах о создании новой Alitalia

Lufthansa заинтересована в создании новой Alitalia, если такая возможность представится, сказал в четверг глава флагманского авиаперевозчика Германии Карстен Шпор.

Финансовый директор Lufthansa Ульрик Свенссон в августе сказал, что немецкой авиакомпании интересен итальянский рынок авиаперевозок, однако она не стремится к поглощению проблемной Alitalia в ее нынешней форме.

“Об Alitalia в ее нынешней форме не может быть и речи”, - сказал Шпор в четверг.

“Однако если бы была возможность создать новую Alitalia, тогда Lufthansa, как (авиаперевозчик) номер 1 в Европе, была бы заинтересована в переговорах”.

Срок подачи заявок на участие в тендере на покупку Alitalia истекает 16 октября.