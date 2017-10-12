Последнее обновление: 12.10.2017 15:49

Lufthansa заинтересована в переговорах о создании новой Alitalia

Lufthansa заинтересована в создании новой Alitalia, если такая возможность представится, сказал в четверг глава флагманского авиаперевозчика Германии Карстен Шпор.

Финансовый директор Lufthansa Ульрик Свенссон в августе сказал, что немецкой авиакомпании интересен итальянский рынок авиаперевозок, однако она не стремится к поглощению проблемной Alitalia в ее нынешней форме.

“Об Alitalia в ее нынешней форме не может быть и речи”, - сказал Шпор в четверг.

“Однако если бы была возможность создать новую Alitalia, тогда Lufthansa, как (авиаперевозчик) номер 1 в Европе, была бы заинтересована в переговорах”.

Срок подачи заявок на участие в тендере на покупку Alitalia истекает 16 октября.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование