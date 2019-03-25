Итальянская Wikipedia не работает в знак протеста против властей Евросоюза

Итальянский раздел Wikipedia в понедельник оказался недоступен для пользователей из-за коллективного протеста ее авторов и редакторов против реформы регламента ЕС об авторском праве в интернете.

Пользователь, пытающийся открыть любую статью в итальяноязычном сегменте энциклопедии, попадает на страницу-заглушку, которая содержит обращение сообщества Wikipedia.

"Это может быть нашим последним шансом. Помогите нам сохранить авторские права в Европе. 26 марта Европейский парламент проведет голосование по новой директиве об авторском праве. Директива даст издателям право ограничивать распространение новостей и заголовков на чужих сайтах (Статья 11). Также это заставит почти все сайты заранее анализировать вклад каждого пользователя, чтобы автоматически блокировать их, если они не окажутся одобрены представителя индустрии авторского права (статья 13)", - говорится в сообщении на черном фоне.

Обе статьи, по мнению авторов, могут нанести значительный вред свободе выражения мнений в интернете, совместному труду и творчеству.

"Хотя эти нормы могут не затронуть Wikipedia напрямую, наш проект является частью интернет-экосистемы. Статьи 11 и 13 ослабят сеть и ослабят Википедию", - пишут авторы.

Итальянский раздел Wikipedia основан в 2001 году. Первыми статьями в нем стали материалы о Данте, Петрарке и других классиках итальянской литературы. Сейчас он содержит свыше более 1,5 миллионов статей, занимая 8-е место среди языковых разделов онлайн-энциклопедии.

Положения нового регламента Евросоюза предписывают любому сайту на территории ЕС нести ответственность за совместное использование контента и следить за нарушением авторских прав. Это может вылиться в введение автоматических фильтров под управлением искусственного интеллекта, который будет распознавать материал, подлежащий защите, и препятствовать его распространению, что на практике может вылиться в цензуру и невозможность обмениваться простейшей мультимедиа-информацией между пользователями.