В Лейпциге книжная ярмарка установила рекорд

Международная книжная ярмарка в Лейпциге, завершившаяся в воскресенье, 24 марта, поставила рекорд по числу посетителей.

"За четыре дня на ярмарке и литературном фестивале "Лейпцигские чтения" побывали 286 тысяч человек, что на 15 тысяч больше, чем годом ранее", - отметили организаторы мероприятия.

Более 2,5 тысяч издательств из 46 стран представили на ярмарке книжные новинки. Наплыв посетителей "вновь подтвердил силу и обаяние слова", заявил директор Лейпцигской ярмарки Мартин Буль-Вагнер.

В 2019 году премии Лейпцигской книжной ярмарки "За вклад в европейское взаимопонимание" удостоилась американская журналистка Мария Гессен.

Книга "Будущее - это история. Как Россия завоевала свободу и как она ее потеряла" была издана в 2017 году в США, где также получила National Book Award - самую престижную после Пулитцеровской премии книжную награду Америки.

15 марта 2018 года роман "Интернат" украинского писателя Сергея Жадана в переводе на немецкий язык Сабине Штёр и Юрия Дуркота получил премию Лейпцигской книжной ярмарки.