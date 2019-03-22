Петиция против переименования Астаны набрала больше 40 тысяч подписей

Петиция с требованием о сохранении названия столицы Казахстана за два дня, к пятнице, 22 марта, набрала более 40 тысяч подписей.

"Переименование столицы - это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования (референдума)", - говорится в документе.

Кроме того, в петиции указывается на огромные бюджетные расходы, которые повлечет такой шаг, и потерю бренда Астана, который "только с недавнего времени стал узнаваемым на мировой арене".

В четверг на площади перед мэрией Астаны были задержаны 20 человек, вышедшие на акцию протеста против переименования города. Акция закончилась "потасовкой".

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта предложил переименовать Астану в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Уже через несколько часов после заявлений Токаева парламент Казахстана на совместном заседании нижней и верхней палат одобрил это решение. Министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев заверил, что переименование будет "не затратным" и "не радикальным". Так, ключевые объекты города оставят слово "Астана" в своих названиях.

А мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что жители города и после переименования "останутся астанчанами", так как это уже "устоявшийся термин". Инициатива по переименованию "направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа первому президенту" "за реализацию идеи создания страны Великой степи", заявил он.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о решении уйти в отставку. При этом он останется на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".