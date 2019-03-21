В столице Казахстана задержаны около 20 протестовавших против ее переименования в честь Назарбаева

Полиция столицы Казахстана Астаны задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нур-Султан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Публичные протесты редки в богатой нефтью бывшей советской республике, которая оказалась в центре внимания после неожиданной отставки Назарбаева, правившего страной на протяжении трех десятилетий.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в среду, и послушный парламент одобрил это предложение. Для утверждения нового названия города президент Казахстана должен подписать соответствующий указ.

Пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тысяч подписей.

Десятки человек собрались в четверг утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.

Астана была Акмолинском до 1961 года, позже город был переименован в Целиноград. После обретения независимости в 1991 году город был переименован в Акмолу.

После того, как Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты, Акмолу вновь переименовали. Ее нынешнее название - Астана -означает “столица”.

Назарбаев, которому сейчас 78 лет, управлял страной с 18-миллионным населением в течение почти 30 лет. После отставки с поста президента он остался председателем Совета Безопасности страны, главой правящей партии Нур Отан, а также членом Конституционного Совета. Токаев предложил сделать его мнение приоритетным при принятии стратегических решений.

Дочь Назарбаева Дарига стала спикером Сената через день после отставки отца с поста президента и политологи не исключают, что она может со временем возглавить страну. Согласно Конституции, именно спикер верхней палаты парламента принимает полномочия главы государства в случае отставки или смерти президента.

Токаев - новый президент Казахстана - профессиональный дипломат, свободно владеющий русским, английским и китайским языками, будет работать до конца президентского срока, который заканчивается в апреле 2020 года.

Остается неясным, собирается ли Токаев баллотироваться на пост президента на полный срок, после того, как Назарбаев оценил его во вторник как “человека, которому можно доверять, чтобы он руководил Казахстаном”.