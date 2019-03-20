Власти США одобрили первое лекарство от послеродовой депрессии

Первое лекарство для женщин, страдающих послеродовой депрессией, было одобрено для применения в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщается на сайте управления.

"FDA сегодня одобрило Zulresso, внутривенную инъекцию, для лечения послеродовой депрессии у женщин. Это первое лекарство, одобренное FDA специально для послеродовой депрессии", - сообщается в заявлении на сайте управления.

В заявлении отмечается, что "послеродовая депрессия - это тяжелое состояние, которое в серьезной стадии может угрожать жизни". Zulresso вводится внутривенно в течение 60 часов, в это время мама находится с ребенком в сертифицированном медицинском центре.

Издание New York Times пишет со ссылкой на производителя Sage Therapeutics, что стоимость инъекции будет составлять около 34 тысяч долларов, при этом эта цена не включает в себя стоимость пребывания в медицинском центре в течение двух с половиной дней.

Газета отмечает, что лекарство работает очень быстро, в течение 48 часов.