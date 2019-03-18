В Белграде демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на полицейских на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде», - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что они попытались прорваться через кордон на грузовике и толкались с полицейскими. Министерство осудило нападение на сотрудников полиции.

В своем аккаунте в Twitter глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что скандально и неприемлемо, что оппозиционеры Драган Джилас и Бошко Обрадович «пытаются проводить свою политику с помощью физических нападений на сотрудников полиции». Он призвал государственные органы немедленно наказывать тех, кто напал на полицейских.

Ранее в Белграде во время протеста оппозиции против политики Вучича группа демонстрантов ворвалась в здание гостелекомпании РТС. Они закидали полицейских камнями. Группу возглавляли оппозиционеры Обрадович и Джилас. Впоследствии жандармерия вывела митингующих из здания.

Позднее полиция задержала нескольких человек по подозрению в совершении преступлений во время разгона протестующих в здании РТС и во время митинга у президентского дворца в Белграде. Один из задержанных, молодой человек 1992 года рождения, напал на сотрудника полиции в центре сербской столицы, другой, 1994 года рождения, предположительно разбил стекло у входа в здание РТС.

Еще двоих мужчин 1976 и 1977 годов рождения задержали из-за того, что они размахивали бензопилой в здании телекомпании. Кроме того, задержаны трое мужчин 1976, 1984 и 1995 годов рождения, которых подозревают в нападении на сотрудников полиции в здании РТС. Президент Сербии Александр Вучич во время выступления в своей резиденции заявил, что в здание телекомпании прорвались более 1 тыс. человек, пообещав, что власти не допустят распространения насилия.

Участники митинга, собравшиеся 17 марта перед президентским дворцом, потребовали освобождения задержанных накануне демонстрантов. Затем они направились к одному из полицейских участков, где находятся задержанные. Там они стали бросать бутылки с водой в полицейское оцепление. В настоящий момент акция протеста продолжается.