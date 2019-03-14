Последнее обновление: 14.03.2019 10:31

В США начали расследование по договорам Facebook о данных пользователей

Прокуратура США проводит уголовное расследование по сделкам, заключенными компанией Facebook с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний. Об этом сообщает The New York Times.

"Федеральная прокуратура проводит уголовное расследование в отношении сделок с данными, которые Facebook заключил с некоторыми крупнейшими мировыми технологическими компаниями", - говорится в сообщении.

Присяжные в Нью-Йорке требуют предъявить в суде документы хотя бы от двух известных производителей смартфонов и других устройств. Как отмечается, обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook Inc, получив широкий доступ к персональным данным сотен миллионов пользователей соцсети.

Facebook Inc заключала соглашения с еще около 150 компаниями, среди которых Amazon, Apple, Microsoft и Sony. Соглашения дают право компаниям просматривать контакты пользователей соцсети и другие данные, иногда и без согласия пользователя.

В Facebook заявили, что сотрудничают со следствием. "Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям. Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это", - говорится в заявлении компании.

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