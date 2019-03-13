В берлинском транспорте появится "билет для женщин"

Чтобы обратить внимание на разницу зарплат мужчин и женщин в Германии, берлинская транспортная компания BVG объявила о введении "билетов для женщин".

18 марта, в День равенства зарплат, женщины смогут купить дневной проездной со скидкой в 21 процент - таков в среднем разрыв между оплатой труда.

Как сообщила пресс-секретарь BVG Петра Нелькен, билет можно будет приобрести в берлинском метро. В автоматах BVG будет указано, что женщины могут купить билет за 5,5 евро вместо обычных 7 евро. В компании отмечают, что воспользоваться им могут и трансгендеры. Как говорится на сайте BVG, если мужчины решат купить билет со скидкой, то они будут считаться безбилетниками. Впрочем, Петра Нелькен подчеркивает, что строго контролировать и наказывать таких мужчин не будут. "В первую очередь, это символический жест. Каждый должен сам для себя решить, как он поступит в этот день", - отметила пресс-секретарь BVG.

В связи с акцией в адрес BVG прозвучала не только похвала, но и критика. Так, член палаты депутатов Свободной демократической партии (СвДП) Марен Яспер-Винтер (Maren Jasper-Winter) посчитала инициативу с билетом для женщин "бесполезной". "BVG лучше бы стоило использовать рекламный бюджет на то, чтобы вдохновлять женщин на получение технических специальностей. Ведь выбор профессий - это одна из причин для существования неравенства в уровне зарплат", - заявила Яспер-Винтер.

Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в Германии остается одним из самых высоких в Европе. В 2010 году он составлял 23 процента, в 2018-м - 21 процент. Чтобы обратить внимание на эту проблему, в Германии в конце марта проводят День равенства зарплат: в этом году он выпадает на 18 марта. 77-й день года имеет символическое значение: при сегодняшней разнице в оплате труда в Германии среднестатистической женщине нужно проработать на 77 дней больше, чтобы получить столько же денег, сколько среднестатистический мужчина получает за год.