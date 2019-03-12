ООН обвиняет РФ и Украину в нарушении прав крымских татар и выходцев из Крыма

За период с начала 2017 по середину 2018 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зарегистрировала более 80 заслуживающих доверия утверждений о нарушениях и ущемлениях прав человека в Крыму. Это следует из доклада миссии, представленного на пресс-конференции в Киеве во вторник, 12 марта.

Во многих случаях ответственность за правонарушения несут органы Российской Федерации как оккупирующей державы, утверждается в докладе.

Отсутствие объективности при отправлении правосудия, ограничение основных свобод, пресечение критики и общее отсутствие ответственности за нарушения прав человека, совершенные государственными субъектами, - лишь некоторые пункты из списка нарушений прав человека в Крыму, составленного наблюдателями ООН.

Особенно часто жертвами дискриминирующего обращения становятся крымские татары. Они "несоразмерно сильно" страдают от полицейских рейдов и уголовного преследования по обвинениям в терроризме и экстремизме, а также получают приговоры за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, являющихся запрещенными в РФ.

При этом правозащитники обращают внимание и на то, что права выходцев из Крыма нередко ущемляются и в материковой части Украины.

"Лица, являющиеся выходцами из Крыма, включая перемещенных лиц, имели в материковой части Украины ограниченный доступ к государственным услугам, в частности к банковским услугам, услугам по регистрации актов гражданского состояния и получения документов, удостоверяющих личность", - подчеркивается в докладе.

По мнению наблюдателей ООН, корни этой проблемы лежат в "дискриминационных украинских правовых нормах, произвольном применении законодательства, а иногда - в предвзятом отношении к выходцам из Крыма".