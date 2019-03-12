Жители Каракаса столкнулись с дефицитом воды

Частые перебои в водоснабжении обернулись настоящим бедствием для многих жителей Каракаса, которые в условиях дефицита этого ценного ресурса вынуждены ходить и ездить на расположенные поблизости природные источники.

Венесуэльская столица расположена в живописной горной долине Карибских Анд, и в городе и его окрестностях есть немало родников. Наибольшей популярностью среди горожан в этом смысле пользуются склоны возвышающейся над Каракасом горы Авила, где в последние несколько дней постоянно наблюдаются большие скопления людей.

Горожане прибывают сюда с пластиковыми бутылками объемом от одного до 20 литров. Есть и те, кто приходят сюда целыми семьями: они приносят с собой едва ли не всю имеющуюся в их домах кухонную утварь. Давки возле родников нет, люди ведут себя терпеливо и стараются помогать друг другу, осознавая опасность нависшей над ними общей угрозы.

Закончив набор воды, люди собираются в обратную дорогу: кто-то - на мотоциклах, кто-то - с тележками. Самые бедные идут пешком и несут всю поклажу на себе. Путь неблизкий, и иногда, выйдя на родник еще на рассвете, горожане возвращаются домой уже затемно.

Седьмого марта на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури", покрывающей 80% потребностей страны в электричестве, произошла крупная авария. Из-за последовавшего за этим блэкаута, который уже назвали самым масштабным за всю историю латиноамериканской республики, были обесточены не менее 20 из 23 штатов. Авария сильнейшим образом ударила по работе транспортной системы и коммунальных служб, в том числе водоснабжения. Отсутствие света привело к тому, что правительство Венесуэлы объявило 11 марта выходным днем.

По состоянию на сегодняшний день метро Каракаса, прежде обслуживавшее миллионы человек в сутки, по-прежнему остается закрытым. Сотовая связь и интернет по-прежнему функционируют здесь с серьезными помехами - совершить звонок или отправить сообщение практически невозможно. Местные жители утверждают, что это самое долгое на их памяти отключение электричества в столице.