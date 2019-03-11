Последнее обновление: 11.03.2019 17:53

Литва на референдуме решит вопрос двойного гражданства

В воскресенье, 10 марта, Cейм Литвы утвердил дату референдума, на котором решится вопрос двойного гражданства.

Как сообщает Delfi, голосование состоится 12 мая.

На референдуме граждан Литвы спросят, согласны ли они разрешить двойное гражданство для тех, кто выехал в страны, которые соответствуют критериям евроатлантической интеграции. Перечень конкретных стран будут определен законом.

В настоящее время двойное гражданство в Литве не допускается для эмигрантов, которые покинули страну после восстановления независимости и получили гражданство другой страны.

Референдум по двойному гражданству объединили с выборами президента и референдумом о сокращении числа членов Сейма со 141 до 121.

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