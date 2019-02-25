Миллер уволил зампредов «Газпрома» Медведева и Голубева

Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, освобожден от этой должности. Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», уточнили в компании. Ранее он был назначен на посты президента и гендиректора футбольного клуба Зенит».

От должности освобожден также начальник департамента 307 (департамента добычи) Всеволод Черепанов. В сообщении «Газпрома» уточняется, что Черепанов продолжит работу на другой должности в группе «Газпром». Кто заменит Медведева и Голубева, компания не сообщила. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за «многолетнюю плодотворную работу». О благодарности в адрес Медведева и Черепанова в сообщении «Газпрома» не говорится.

Всеволод Черепанов сообщил РБК, что покинул должность в департаменте и правлении в связи с истечением срока контракта. Отвечая на вопрос, на какой должности он останется в компании, Черепанов сказал: «Мне никто ничего пока не озвучивал. Это предположение, что я где-то должен остаться. Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в Газпроме, или уйду совсем».

Бывший зампред правления Валерий Голубев от комментариев отказался. Экс-заместитель председателя Александр Медведев пока не ответил на звонок РБК.

Высокопоставленный источник РБК в «Газпроме» сказал, что претензий к зампредам правления Медведеву и Голубеву не было. «Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части», — пояснил он. Собеседник РБК не стал называть преемников ушедших зампредов и члена правления.

Александр Медведев входил в правления «Газпрома» с 2002 года, должность зампреда занимал с 2005 года. Валерий Голубев входил в правление «Газпрома» в 2002 года, заместителем председателя являлся с 2006-го. Помимо внутреннего рынка газа Голубев курировал вопросы строительства ряда газопроводов, в том числе трубы «Сила Сибири», по которой будет поставлять газ в Китай, сказал РБК источник в администрации президента.

В число кандидатов на место зампреда правления «Газпрома», курирующего экспорт газа, может войти глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова (именно она сменила Медведева на посту гендиректора «Газпром экспорта» в июле 2014 году) и руководитель департамента 512 Павел Одеров (начальник департамента внешнеэкономической деятельности), сказал РБК источник в администрации президента. И Бурмистрова, и Одеров – профессионалы, опытные менеджеры, добавил он.

Изменения в составе правления «Газпрома» произошли на фоне скандала с делом отца и сына Арашуковых. Сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова задержали в конце января прямо в зале заседаний Совфеда. Спустя несколько часов был задержан и его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Следствие считает Арашукова-старшего создателем объединенной преступной группировки и участником хищения 30 млрд руб. у «Газпрома». Его сын — подозреваемые в убийстве двух человек и участии в преступной группировке.

Помимо Арашуковых, по делу арестованы еще пять фигурантов, в том числе их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

Рауль Арашуков ​был гендиректором «Ставропольрегионгаза», но даже после перехода на должность советника главы «Газпром Межрегионгаза» он «продолжил курировать Кавказ», говорил ранее источник РБК в газовой отрасли. Собеседник РБК отмечал, что Арашуков-старший »​пользовался покровительством влиятельных лиц в Москве и «Газпроме».

По мнению партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, представители руководства «Газпрома» и «Газпром межрегионгаза» не могли не быть в курсе схем хищения газа на Северном Кавказе.