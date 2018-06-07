Газпром ждет экспортную цену на газ в 2018 году от $220 за 1 тысячу кубометров

Газпром ждет среднюю экспортную цену на газ в 2018 году от $220 за тысячу кубометров, сообщила компания на пресс-конференции в четверг.

В прошлом году компания сообщала о средней цене экспорта в Европу на уровне $190 за тысячу кубометров.

Экспорт Газпрома, по словам топ-менеджеров компании, в 2018 году ожидается на уровне 196-197 миллиарда кубометров против 194 миллиардов кубометров по итогам 2017 года.

Газпром также заявил, что ждет роста спроса на газ со стороны Европы, где сокращаются мощности добычи.

Заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев сказал, что к 2025 году импорт газа в Европу может вырасти дополнительно до 60 миллиардов кубометров год, к 2035 году - до 80 миллиардов кубометров.

За пределами 2030 года импорт может превзойти не только уровень 100ga миллиардов кубометров, но и приблизится к цифре 200 миллиардов кубометров, сказал Медведев.

Газпром строит два трубопровода в Европу в обход Украины - Северный поток-2 и Турецкий поток, которые планирует запустить до конца 2019 года.

Медведев сказал, что поставки газа потребителям Турции по первой нитке Турецкого потока начнутся в конце 2019 года, а маршрут второй нитки - в Европу по-прежнему обсуждается.

“Мы рассматривали два варианта - через Грецию на Италию, и через Турцию на Болгарию, но мы не занимаемся развитием газотранспортных систем, находящихся на маршруте газа по нашим контрактам”, - сказал Медведев.

“Можно иметь любые приоритеты, но трасса будет определена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно будет гарантировано заказать определенные мощности и по одному направлению и по другому, вероятность осуществления того или иного варианта я бы не стал сегодня комментировать”.

В мае Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело против Газпрома, разбирательства по которому продолжались более пяти лет, и, по словам Медведева, на сегодня никаких требований к Газпрому о пересмотре цен нет.