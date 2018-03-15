"Газпром" начинает массовое сокращение сотрудников в Европе

"Газпром" запускает программу массового сокращения численности персонала в своих зарубежных подразделениях, прежде всего в Европе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании, под сокращение попадут больше половины из 2 тысяч сотрудников трейдинговых и экспортных подразделений "Газпрома", расположенных в Лондоне, Париже, Сингапуре, а также в Германии и США.

Решение связано с общим для российских компаний трендом на сокращение своего присутствия на Западе, который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, объяснил источник Reuters.

"В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны", - добавил он.

Сокращение коснется сотен человек, подтвердил РБК источник, близкий к "Газпрому": им предложат либо уволиться, либо переехать в Санкт-Петербург.

Цель программы, которая была принята около двух месяцев назад, - максимально возможное сокращение численного состава в Европе - от Германии до Нидерландов, рассказал представитель "Газпром экспорта". Азиатские дочки, по его словам, реформа не затронет.

Самый крупный по численности зарубежный офис "Газпрома" работает в Лондон. Он открылся в 2005 году, а некоторые его сотрудники пришли из французской Total и швейцарского трейдера Gunvor.

"Газпром", напоминает finanz.ru, остается единственной крупной сырьевой госкорпорацией в РФ, на которую не распространяется санкционный режим - ни США, ни Евросоюза. В "черные списки" внесены многочисленные дочки "Газпрома", тогда как головной офис имеет возможность привлекать кредиты на Западе и размещать долговые ценные бумаги.

От этого финансирования зависит масштабная инвестпрограмма "Газпрома", включающая строительство трубопроводов - в обход Украины, в Турцию и Китай.

В 2018 году стройки будут стоить "Газпрому" 1,3 триллиона рублей - такую сумму правление компании заложило в бюджет, одобренный в ноябре прошлого года.

Из нее 412 млрд рублей - приходится на долг. Объем внешних займов "Газпрома" за год должен составить 7 млрд долларов и стать рекордным в истории компании.