«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая для проведения ремонтных работ.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая, - говорится в сообщении газовой компании.

Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.