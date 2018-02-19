Газпром купит газ у нерезидентов на $2,9 млрд в течение 5 лет

Экспортное подразделение Газпрома заключило три договора о покупке газа у нерезидентов РФ на общую сумму $2,88 миллиарда в течение пяти лет, следует из материалов Газпрома, опубликованных на сайте госзакупок.

Газпром Экспорт заключил договора на сумму $1,77 миллиарда и $738,3 миллиона сроком с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года и договор на $367,5 миллиона сроком на 2018 год.

Речь идет о закупке природного газа в газообразном или сжиженном состоянии, говорится в материалах.

Газпром Экспорт не комментирует детали закупок газа.

У Газпрома с 2018 года действует контракт с Узбекистаном на покупку 4 миллиардов кубометров газа в год в течение пяти лет. Свой контракт с Узбекистаном Газпром оценивал в $2,5 миллиарда.

Осенью Газпром Экспорт сообщал, что планирует увеличить закупки газа в Узбекистане и Казахстане до 20 миллиардов кубометров.