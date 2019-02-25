Жители Окинавы проголосовали против военной базы США на острове

На референдуме, прошедшем в воскресенье, 24 февраля, на японском острове Окинава, большинство его жителей проголосовало против запланированного размещения американской военной базы.

По официальным данным, 72 процента участников плебисцита выступили против размещения базы "Футенма" на юге острова Окинава, 19 процентов - за. Явка на голосовании составила 52 процента.

Результаты референдума не будут носить обязывающий характер, а японское правительство уже высказалось в пользу размещения базы.

Губернатор Окинавы Денни Тамаки назвал результат референдума "чрезвычайно значимым".

Население острова долгое время возмущалось существующей базой американской эскадрильи, расположенной в густонаселенном районе. С 1996 года обсуждается перенос базы в более отдаленный район. При этом большая часть местных жителей выступает за полный вывод американских военных с острова. Население Окинавы заявляет, что несет "непропорционально большое бремя", так как именно на этом острове расквартировано более чем половина 47-тысячного американского контингента в Японии.