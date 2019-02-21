Последнее обновление: 21.02.2019 17:33

В Греции протестующие ворвались в здание Минфина

Члены профсоюза муниципальных работников POE-OTA ворвались в здание Министерства финансов Греции во время протеста в Афинах. Об этом сообщает Ekathimerini.

“В четверг члены профсоюза муниципальных работников POE-OTA ворвались в здания Министерства финансов во время протестной акции в центре Афин”, - говорится в сообщении.

Демонстранты добрались до четвертого этажа ведомства, и требовали встречи с профильным министром.

Ранее протестующие призвали охрану министерства оставить вход в здание, на что получили отказ.

Отмечается, что профсоюз POE-OTA сейчас организует 24-часовую забастовку против планов правительства уменьшить вознаграждение работникам, которые выполняют опасную работу.

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