Последнее обновление: 20.02.2019 14:47

В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

Киевская комиссия по вопросам наименований поддержала предложение о переименовании трех скверов в столице. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА на своей странице в Facebook.

Так, согласно решению, сквер на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в ​​Шевченковском районе будет назван в честь погибшего журналиста Павла Шеремета.

"31 января 2019 г. земельному участку, расположенному на пересечении ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой в ​​Шевченковском районе г. Киев был предоставлен статус сквера и принято решение присвоить ему имя Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование