В центре Киева появится сквер имени Павла Шеремета

Киевская комиссия по вопросам наименований поддержала предложение о переименовании трех скверов в столице. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА на своей странице в Facebook.

Так, согласно решению, сквер на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в ​​Шевченковском районе будет назван в честь погибшего журналиста Павла Шеремета.

"31 января 2019 г. земельному участку, расположенному на пересечении ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой в ​​Шевченковском районе г. Киев был предоставлен статус сквера и принято решение присвоить ему имя Павла Шеремета", - говорится в сообщении.