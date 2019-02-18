Последнее обновление: 18.02.2019 11:38

Хакерская атака на парламент Австралии затронула ряд партий

Ряд австралийских политических партий оказались затронуты недавней хакерской атакой на парламент страны, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее сообщалось, что все депутаты федерального парламента Австралии были вынуждены сменить пароли после кибератаки на компьютерную сеть законодательного органа.

"Недавно Центр информационной безопасности Австралии обнаружил вредоносное проникновение в компьютерную сеть парламента. В ходе этой работы мы также узнали, что сети некоторых политический партий - Либеральной, Лейбористской и Национальной - также пострадали", - сказал Моррисон, выступая в палате представителей Австралии

Премьер также сообщил со ссылкой на экспертов, что за атакой может стоять "сложно организованная структура государственного уровня".

Он отметил, что нет указаний на "электоральное вмешательство". По его словам, власти приняли ряд мер для того, чтобы обезопасить избирательную систему от хакеров.

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