Суд Швеции оправдал экс-главу Telia по делу о коррупции в Узбекистане

Шведский окружной суд в пятницу признал Ларса Ниберга, экс-главу телекоммуникационного оператора Telia Company, невиновным по делу о коррупции, связанному с выходом компании на рынок Узбекистана.

Обвинения в отношении Ниберга и двух других бывших топ-менеджеров Telia были выдвинуты в 2017 году. Они подозревались в даче взяток партнеру компании в Узбекистане в период с 2007 по 2010 год в связи с выходом Telia на рынок страны. Ниберг и другие подозреваемые отрицали обвинения.

Окружной суд Стокгольма сообщил, что выявил денежные переводы в адрес компании Takilant Ltd, связанной с Гульнарой Каримовой, дочерью покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Однако то, что Каримова входила в группу лиц, которых можно привлечь к ответственности в получении взяток, доказано не было, сообщил суд.

“В связи с этим окружной суд снял с ответчиков все обвинения”, - говорится в сообщении суда.

Telia ранее согласилась выплатить $966 миллионов для урегулирования связанных с делом претензий властей в США и Европе.

Ниберг и другие обвиняемые ушли из компании в 2013 году.