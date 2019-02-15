Во Франции инкассатор скрылся с 3 миллионами евро

Во Франции фургон с деньгами исчез вместе с инкассатором.

"Команда из трех инкассаторов должна была доставить деньги в одно из отделений Western Union в северном пригороде Парижа", - говорится в сообщении BBC.

Двое инкассаторов отправились с деньгами в отделение, третий должен был остаться в машине.

"Когда они вернулись, на улице не было ни машины, ни водителя", - рассказал полицейский.

Инкассаторское авто обнаружили за несколько кварталов от места исчезновения. Дверь автомобиля была открыта, деньги пропали.

Полиции удалось вечером того же дня обнаружить Эдриана Дербеса в одной из квартир города Амьен.

Подозреваемый попытался выпрыгнуть из окна с несколькими сумками, набитыми деньгами. По этому делу задержаны еще три человека.