Во Франции инкассатор скрылся с 3 миллионами евро

Во Франции фургон с деньгами исчез вместе с инкассатором.
"Команда из трех инкассаторов должна была доставить деньги в одно из отделений Western Union в северном пригороде Парижа", - говорится в сообщении BBC.
Двое инкассаторов отправились с деньгами в отделение, третий должен был остаться в машине.
"Когда они вернулись, на улице не было ни машины, ни водителя", - рассказал полицейский.
Инкассаторское авто обнаружили за несколько кварталов от места исчезновения. Дверь автомобиля была открыта, деньги пропали.
Полиции удалось вечером того же дня обнаружить Эдриана Дербеса в одной из квартир города Амьен.
Подозреваемый попытался выпрыгнуть из окна с несколькими сумками, набитыми деньгами. По этому делу задержаны еще три человека.