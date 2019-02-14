Больше половины украинцев хотят, чтобы будущий президент был проевропейским

Больше половины украинцев во время выборов будут принимать во внимание намерение кандидата в президенты продолжать курс на интеграцию Украины в Европейский Союз. Об этом заявил на презентации результатов опроса "Внешняя политика будущего президента Украины" первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

"Фактически 54% в общей сложности сказали, что будут принимать во внимание, выступает ли кандидат в президенты за европейскую интеграцию. При этом это будет решающим фактором для почти 18 процентов украинцев. Вопрос евроинтеграции важен, но не принципиален для решения на выборах 36 процентов наших соотечественников. То есть больше половины украинцев будут обращать внимание на проевропейскость кандидата в президенты", - сказал Солодкий.

В то же время на вопрос, чувствуют ли они положительный эффект от сближения Украины с ЕС, утвердительно ответили 18 % респондентов, а 64% опрошенных этого не почувствовали.

Как отметил эксперт, когда исследователи поинтересовались у респондентов, в чем именно проявился положительный эффект, на первом месте был ответ, что громада начала активнее заботиться о решении проблем населенного пункта, не дожидаясь, что это сделает государство.

Опрос проводился исследовательской компанией GfK Ukraine в ноябре-декабре 2018 года методом личного интервью. Было опрошено около 2200 респондентов старше 18 лет.