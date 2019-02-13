В Бельгии отменено около 600 авиарейсов из-за забастовки

Генеральная забастовка работников транспорта в среду, 13 февраля, парализовала железнодорожное и авиасообщение в Бельгии.

Бельгийская авиа-диспетчерская служба Skeyes закрыла воздушное пространство страны на 24 часа из-за невозможности гарантировать, что на работу выйдет достаточное количество сотрудников. В аэропорту Брюсселя в среду отменен 591 пассажирский и грузовой рейс. По данным аэропорта, забастовка затронула 60 тысяч пассажиров.

Как сообщила железнодорожная компания SNCB, отменена половина поездов по всей стране. В Брюсселе и других городах не работает метро, не ходят трамваи и автобусы. В порту Антверпена прекращена выгрузка судов.

Бельгийские профсоюзы добиваются увеличения заработной платы и пенсий, а также создания возможностей для лучшего сочетания профессиональной деятельности и семьи.