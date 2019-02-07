В Германии ограничили сбор данных о пользователях Facebook

Антимонопольная служба Германии решила наложить ограничение на сбор данных Facebook в стране из-за того, что соцсеть злоупотребляла своим положением на рынке и собирала сведения о пользователях без их согласия. Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт, передает Reuters.

«В будущем Facebook больше не сможет заставлять пользователей соглашаться на практически неограниченный сбор и присвоение данных, не относящихся к Facebook или их аккаунтам в соцсети», — сказал он. «Мы не согласны с выводами [службы] и намерены призвать граждан Германии продолжать в полной мере пользоваться всеми нашими сервисами», — ответили в Facebook.

Министерство юстиции Германии приветствовало решение антимонопольной службы. Об этом в интервью Reuters рассказала глава Минюста ФРГ Катарина Барли. «Пользователи часто не знают об утечке данных и не могут предотвратить это. Мы должны окончательно решить проблему злоупотребления влиянием», — сказала она.

Ранее стало известно, что Федеральное управление Германии по делам картелей также намерено ужесточить контроль за Facebook, частично запретив соцсети собирать информацию о своих клиентах. Об этом сообщили источники газеты Bild.

Речь идет об обмене данными со сторонними приложениями, к ним относятся различные игры, Twitter, WhatsApp и Instagram. Расследование в отношении Facebook длилось три года, по мнению экспертов службы, Facebook злоупотреблял при сборе и передаче личной информации своим монопольным положением.

В управлении указали, что пользователи соцсети во многих случаях не были уведомлены о том, куда именно передавались сведения о них. Компания Facebook намерена оспорить выводы антимонопольщиков и будет отстаивать свои позиции, сообщил журналистам Bild ее пресс-секретарь.

В октябре 2018 года Facebook оштрафовали в Британии на £500 тыс. после скандала с утечкой данных. Тогда британская компания Cambridge Analytica получила доступ к информации о 87 млн человек без их ведома, она использовала​сь для оценки политических предпочтений избирателей во время президентских выборов в США в 2016 году.

В результате Cambridge Analytica объявила о своем закрытии, а глава Facebook Марк Цукерберг признал ошибку соцсети, которая в этом деле оказалась «слишком медлительной». В январе 2019 года стало известно, что американские власти хотят оштрафовать Facebook на сумму более $22 млн из-за недобросовестной защиты данных пользователей.