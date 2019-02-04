В Омане продлили запрет на выдачу рабочих виз иностранцам

Власти Омана продлили запрет на выдачу рабочих виз представителям почти 90 различных профессий из других стран сроком еще на шесть месяцев, сообщает в понедельник оманское издание Times of Oman.

По заявлению министерства по вопросам рабочей силы Омана, данный шаг направлен на поддержку "оманизации" рынка труда в султанате. Первоначально ограничения были введены в январе 2018 года и касались 87 профессий из десяти различных сфер, включая инженерные и рабочие специальности, бухгалтерию и финансы, ИТ-сферу и другие.

По решению министерства, иностранным представителям этих специальностей не будут выдавать новые разрешения на работу в течение еще шести месяцев. Ограничение не касается предприятий малого и среднего бизнеса в частном секторе, а также иностранцев, прибывших в страну до начала 2018 года, отмечает издание.