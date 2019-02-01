В США предъявили обвинения членам мафиозного клана "Коза Ностра"

В Филадельфии прокуроры выдвинули представителю преступной организации "Коза Ностра" и его сообщнику обвинения в организации противозаконной сделки по предоставлению займов под грабительские проценты и вымогательство.

Соответствующее заявление размещено на сайте Министерства юстиции США.

"Обвинительное заключение было обнародовано сегодня в Филадельфии, штат Пенсильвания, относительно вероятного члена клана организованной преступности "Коза Ностра" и его вероятного сообщника. Обвинения включают различные преступления, связанные с предоставлением грабительских займов, заговоры и выплаты займов путем вымогательства", - говорится в сообщении.

Все обвиняемые были арестованы.

В 2011 году прокуратура США провела одну из крупнейших операций против мафиозных группировок в истории страны. В ходе одной операции арестовали и предъявили обвинение более чем 100 подозреваемым в разных городах страны.