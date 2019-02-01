В России отменили таможенное обеспечение для туристических яхт

Правительство отменило таможенные пошлины на ввоз в Россию спортивных парусных или моторных яхт и катеров, если они ввезены на территорию страны временно и предназначены для туризма и отдыха, а не для коммерческих целей. Соответствующее постановление (есть у РБК) подписал 30 января премьер Дмитрий Медведев, оно вступит в силу через 30 дней после подписания.

Подлинность документа РБК подтвердил собеседник в аппарате правительства.

От обязанностей по предоставлению обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов освободят зафрахтованные за рубежом россиянами и жителями стран Евразийского союза моторные лодки длиной более 7,5 м и парусные суда со вспомогательным двигателем или без него.

Под действие документа попадают суда, оборудованные палубой и каютами, арендованные по договорам тайм-чартера (с экипажем) или бербоут-чартера (без экипажа). Под некоммерческими целями подразумеваются отдых и туризм в российских морях и внутренних водоемах, говорится в постановлении.

Эти шаги направлены на стимулирование развития туризма в России с использованием парусных и прогулочных судов, отмечается в документе.

Президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин заявил РБК, что это решение поможет развитию туризма и, кроме того, избавит яхтсменов от излишней бюрократии и заполнения лишних документов.

«Мы долго боролись за отмену таможенных пошлин на временный ввоз лодок, приходящих в РФ под иностранным флагом на срок до года. Получался нонсенс: турист хочет прийти на своей яхте в Россию посмотреть красоты нашей страны, но не может этого сделать, потому что будет должен заплатить сумасшедшие деньги. Наконец пошлины отменили, но дальше мы столкнулись со второй проблемой: сохранилось таможенное обеспечение для таких лодок. Этот момент являлся основным заградительным элементом, не позволяющим развиваться въездному яхтенному туризму», - отметил Силкин.