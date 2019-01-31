Uber не будет работать в Барселоне

Компания Uber приостановила работу в Барселоне после принятия каталонской властью постановления, которое ограничивает возможности сервиса в городе. Об этом сообщил представитель перевозчика.

"Новые ограничения, которые были одобрены правительством Каталонии, не оставляют нам выбора, кроме как прекратить работу UberX, пока мы оцениваем наше будущее в Барселоне. Мы стремимся быть долгосрочным партнером для испанских городов и надеемся сотрудничать вместе с каталонским правительством и городским советом по справедливым правилам для всех", – сказал он.

Каталонское правительство приняло постановление, согласно которому компании-перевозчики вроде Uber должны забирать пассажиров только после 15-минутной задержки с момента заказа автомобиля.

Новые правила были приняты под давлением местных таксистов, которые уже провели много забастовок в Барселоне и сейчас продолжают свои акции в Мадриде.

Отмечается, что с марта прошлого года Uber ведет деятельность в Барселоне через сервис UberX, в котором работают только профессиональные водители с лицензией.

21 января водители в Мадриде начали бессрочную забастовку, заблокировав въезд на большую туристическую ярмарку в знак протеста против правил работы электронных приложений Uber и Cabify.

Водители требовали, чтобы городская власть приняла решение, подобное предложенному в Барселоне, где хотят заставить пользователей приложений бронировать поездку с водителем заранее. Чиновники Мадрида отказываются устанавливать новые правила, заявив, что Барселона и Каталония «направляются в средневековье» с такими решениями.