В Казахстане число заболевших корью превысило тысячу человек

Число заболевших корью в Казахстане с начала года превысило 1 тысячу. Об этом сообщил комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения республики.

Ранее министерство сообщало, что число заболевших в январе корью казахстанцев превысило этот показатель за весь 2018 год. В понедельник в ведомстве заявляли о 910 заболевших.

"С начала 2019 года зарегистрировано 1114 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 799 (71,7%)", - говорится в сообщении комитета.

По его данным, в очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, не привитых против кори.

Корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями.