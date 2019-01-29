Бельгийские женщины официально объявили о забастовке 8 марта

Бельгийские женщины решили 8 марта текущего года провести общенациональную забастовку, о чем официально проинформировали власти страны. Об этом сообщает бельгийское издание flandersnews.be

«Франкоязычные профессиональные союзы CNE согласились дать необходимое предупреждение о забастовке. Женщины хотят показать миру, что когда они бастуют, мир останавливается. Подобная акция, которая состоялась в Испании в 2018 году, когда к забастовке удалось привлечь 5 миллионов женщин, практически парализовала страну. В Бельгии женщины, которые организовывают забастовку, надеются на поддержку женщин во всех регионах страны. Никто не поведет детей в школу, пыль не будет вытираться, и ни одно домашнее дело не сдвинется с места. Акция должна показать, насколько важное место в обществе занимают женщины», - говорится в сообщении.

Действо, по замыслу, должно сопровождаться масштабной демонстрацией в Брюсселе, а также в других местах страны. Женщины будут протестовать против дискриминационных условий труда и образования.

«Они хотят получить больше эмоциональной поддержки, бороться с расизмом и добиться лучшей защиты от бытового насилия, направленного против женщин», - отмечается в публикации.

Как отмечается, впервые с момента обретения Бельгией независимости в 1830 году женщины страны решили провести всеобщую забастовку. Событие будет организована 8 марта инициативной группой с характерным названием Collecti.e.f 8 Maars.