Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста

Президент Итальянской республики Серджо Маттарелла подписал в понедельник закон, который предусматривает снижение пенсионного возраста и введение базового дохода для малообеспеченных. Об этом сообщает ANSA.

«В понедельник итальянский президент Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста и введения базового дохода для малообеспеченных граждан, одобренный правительством страны еще 18 января», - говорится в сообщении.

Данные изменения вступят в силу для частного сектора с апреля, а для государственного – с августа.

Возраст выхода на пенсию теперь будет рассчитываться по так называемой «квоте 100», которая означает, что сумма возраста и стажа должна равняться 100. Следовательно, минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 62 года при рабочем стаже 38 лет. При этом, с увеличением возраста выхода на пенсию нужен будет меньший стаж. А сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет – в соответствии с правилом, введенным во время экономического кризиса в 2011 году.

Как известно, снижение пенсионного возраста и введение базового дохода было одним из предвыборных обещаний «Движения 5 звезд», представители которого сейчас находятся при власти в Италии.