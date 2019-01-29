Последнее обновление: 29.01.2019 10:43

Apple признала баг с передачей разговоров владельца до ответа на вызов

Компания Apple заявила, что ей известно о некорректной работе программного обеспечения, которое позволяет в отдельных случаях слышать аудио с телефона вызываемого абонента еще до того, как он ответил на вызов.

«Мы знаем об этой проблеме и определились с исправлением, которое будет выпущено в обновлении программного обеспечения позже на этой неделе», — цитирует Reuters представителя Apple.

Агентству удалось смоделировать ситуацию с ошибочной передачей аудио. Речь идет о видеовызове с помощью функции FaceTime от Apple, которая позволяет слышать звук с телефона получателя, даже если он еще не принял вызов.

Ошибка, считает Reuters, исходит из функции групповых видеозвонков Apple, которую компания анонсировала прошлым летом и окончательно представила общественности в конце октября.

В декабре 2018 года, после обновления операционной системы Apple iOS до версии 12.1.2, начались многочисленные сбои мобильной связи у миллионов владельцев iPhone по всему миру, сообщал Forbes. После обновления, которое было выпущено, чтобы исправить ошибки в работе систем в Турции, владельцы iPhone из других стран стали жаловаться на отсутствие подключения к сотовым сетям, возможности отправлять сообщения, а также принимать входящие и исходящие звонки.

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