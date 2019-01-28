В Польше задержали бывших высокопоставленных чиновников

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши (СВА) задержали бывших высокопоставленных чиновников Минобороны республики.

Как сообщает агентство PAP, подозреваемые задержаны в рамках расследования дела о "неблагоприятном распоряжении имуществом" Польской группы вооружений (PGZ) - государственного концерна предприятий оборонной промышленности. Кроме того, их подозревают в "создании опасности значительного имущественного ущерба", в частности, путем подделки документов.

СВА сообщает, что среди задержанных - бывший глава политического кабинета минобороны, экс-представитель ведомства Бартоломей М., бывший член совета директоров компании PGZ Радослав О., бывший парламентарий Мариуш Антони К., а также трое бывших сотрудников МО и оборонного концерна.

Все задержанные будут доставлены в окружную прокуратуру в Таргобжеге, где им предъявят обвинения.

Фамилии подозреваемых в соответствии с польским законодательством не разглашаются. По данным СМИ, один из задержанных - Бартоломей Мищевич, ранее занимавший пост официального представителя польского минобороны. Мищевич в начале 2017 года был уволен из ведомства после вечеринки в клубе, вызвавшей критику со стороны СМИ и оппозиции.

Вечеринка в клубе в Белостоке привлекла широкое внимание польской общественности после того, как газета Fakt сообщила о посещении мероприятия Мищевичем. Утверждалось, что для того, чтобы добраться в клуб, он использовал ведомственный автомобиль, а в самом заведении его якобы сопровождал сотрудник службы безопасности. По данным издания, в клубе Мищевич якобы угощал алкоголем всех присутствовавших, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа, занимавшего тогда пост министра обороны Антони Мачеревича, и предлагал некоторым работу в ведомстве.