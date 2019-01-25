Численность населения Германии достигла рекордного уровня за счет иммиграции

В прошлом году численность населения Германии достигла рекордного уровня за все время после воссоединения страны. К концу минувшего года на территории ФРГ проживали почти 83 млн человек - на 200 тыс. больше, чем годом ранее (конец 2017 года - 82,8 млн человек), сообщило сегодня Федеральное статистическое ведомство (Destatis).

Как следует из статистик, рекорд поставлен за счет иммиграции, поскольку уровень смертности в ФРГ по-прежнему превышает уровень рождаемости. Без мигрантов численность населения страны сократилась бы.

По оценкам, в 2018 года рождаемость в ФРГ увеличилась лишь умеренно (со 785 тыс. до максимум 805 тыс. новорожденных). В то же время смертность за тот же период выросла более заметно - с 932 тыс. в 2017 г. до 950-970 тыс. в 2018 году). В результате так называемый дефицит рождаемости увеличился со 147 тыс. в 2017 до 150-180 тыс. в 2018 году.

За отчетный период в Германию переехали на 340-380 тыс. человек больше, чем выехали из страны. В 2017 году так называемое миграционное сальдо было значительно выше и составляло 416 тыс. человек. Миграционное сальдо сокращается в Германии уже третий год подряд, отмечают статистики. В настоящее время оно находится на уровне 2012 года - то есть периода до массового наплыва нелегальных беженцев в ФРГ.

Destatis обнародовал эти сведения на основе данных о рождаемости и смертности по сентябрь 2018 года и о миграции - по август минувшего года. Статистика за оставшиеся месяцы вычислялась на основе оценок и трендов. Окончательные данные по численности населения в ФРГ за 2018 год будут обнародованы летом 2019 года.