Число пользователей интернета в Евросоюзе выросло в 2018 году до 85%

Число пользователей интернета (в возрасте 16-74 лет) в Евросоюзе выросло в 2018 году до 85% с 73% в 2012 году и с 57% в 2007 году, свидетельствуют данные Евростата.

Доля пользователей интернета в ЕС варьируется от 98% в Дании до 65% в Болгарии.

Интернет использовался главным образом для отправки или получения электронной почты (73%) и для поиска информации о товарах и услугах (70%). Более половины использовали Интернет для просмотра видеоконтента, зависали в соцсетях, пользовались банковскими услугами или искали медицинскую информацию.