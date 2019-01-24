Последнее обновление: 24.01.2019 18:04

Число пользователей интернета в Евросоюзе выросло в 2018 году до 85%

Число пользователей интернета (в возрасте 16-74 лет) в Евросоюзе выросло в 2018 году до 85% с 73% в 2012 году и с 57% в 2007 году, свидетельствуют данные Евростата.

Доля пользователей интернета в ЕС варьируется от 98% в Дании до 65% в Болгарии.

Интернет использовался главным образом для отправки или получения электронной почты (73%) и для поиска информации о товарах и услугах (70%). Более половины использовали Интернет для просмотра видеоконтента, зависали в соцсетях, пользовались банковскими услугами или искали медицинскую информацию.

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