Сотрудникам служб безопасности немецких аэропортов повысят зарплату

Немецкий профсоюз Verdi и федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности (BDLS) подписали по итогам пятого раунда переговоров соглашение о повышении оплаты труда порядка 23 тысяч сотрудников служб безопасности аэропортов ФРГ, сообщается в пресс-релизе BDLS.

"После интенсивных переговоров мы сумели ночью достичь результата, который предусматривает повышения (оплаты труда сотрудников служб безопасности аэропортов ФРГ - ред.) в размере от 3,5% до 9,77% в течение следующих трех лет", - сообщил представитель BDLS, проводивший переговоры с профсоюзом.

Ранее переговоры Verdi и федеральной ассоциации компаний по авиационной безопасности (BDLS) не давали результатов. Профсоюз выступал за увеличение зарплаты сотрудников служб безопасности аэропортов Германии, в частности, речь шла об увеличении оплаты на 20 евро в час.

Во вторник, 15 января, в восьми крупных аэропортах Германии прошли забастовки сотрудников службы безопасности. В частности, акции протеста затронули воздушные гавани Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта.

Ранее аналогичные акции протеста прошли в аэропортах Берлина, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта и привели к массовой отмене и задержке рейсов по всей Германии.