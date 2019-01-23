В Украине могут объявить об эпидемии кори

Минздрав Украины инициирует заседание комиссии, которая решит, нужно ли объявлять в стране об эпидемии из-за вспышек кори, сообщила в среду исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По данным Минздрава, всего с начала года заболели корью 8,5 тысячи украинцев, от осложнений умерли пять человек. Ранее в ведомстве сообщили, что более 54 тысяч человек на Украине заболели корью в 2018 году, более половины из них — дети.

"Сейчас для того, чтобы объявить эпидемию, необходимо созвать специальную комиссию, которая будет это делать. А мы до конца недели собираем все документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, настало ли уже время эпидемии", - сказала Супрун на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, в случае объявления эпидемии Минздрав имеет расширенные полномочия по закупке необходимых вакцин.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.