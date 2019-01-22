Последнее обновление: 22.01.2019 17:19

В Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом

Четыре человека утром во вторник ограбили одно из парижских подразделений банка Milleis, расположенное неподалеку от резиденции президента Франции - Елисейского дворца.

Как сообщает телеканал BFMTV, четыре вооруженных человека проникли в помещения банка, связали сотрудников и принялись опустошать сейфы.

Обчистив 30 ячеек, злоумышленники скрылись. Общая сумма их наживы до сих пор не установлена, она измеряется тысячами евро.

По информации телеканала, сигнал о происшествии в здании банка поступил лишь к полудню. Люди оставались связанными около трех часов.

Дома норвежского поселка Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген

Расследованием занимается парижское подразделение по борьбе с организованной преступностью.

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