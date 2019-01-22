Большинство немцев поддерживаtт "Северный поток-2"

Подавляющее большинство немцев одобряют строительство газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

Согласно опросу, 67% немцев не разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что новый газопровод сделает Германию зависимой от России. В целом, 73% опрошенных одобряют строительство газопровода, лишь 16% выступают против.

К предостережениям Д.Трампа всерьез относятся лишь сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), приверженцы всех других политических партий ФРГ не доверяют аргументам американского президента. 90 процентов опрошенных убеждены в том, что Д.Трамп лишь пытается сделать Европу рынком сбыта для американского сжиженного газа.

"Немцы прекрасно понимают, что конфликт вокруг "Северного потока-2" вызван не политическими, а экономическими причинами", - констатировал в интервью RTL глава института Forsa Манфред Гюльнер.

Опрос также показал, что 77% немцев считают угрозы посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", шантажом, а 91% опрошенных называют их "необычными и неуместными".