Президент Зимбабве выступил с призывом к национальному диалогу

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступил с призывом к национальному диалогу на фоне протестов в стране из-за роста цен на топливо.

"Я приглашаю лидеров всех политических партий, а также религиозных и гражданских лидеров, отложить наши разногласия и собраться вместе. То, что нас объединяет, сильнее того, что могло бы нас разделить. Давайте начнем национальный диалог. Давайте поставим экономику на первое место. Давайте поставим людей на первое место", - написал Мнангагва в Twitter.

Президент отметил, что, объявляя неделю назад о мерах по стабилизации поставок топлива, "он осознавал, что они могут оказаться непопулярными", и это "не было решение, которое мы принимали легко", однако оно "было правильным".

"То, что последовало, было прискорбно и трагично. Каждый имеет право на протест, но это не был мирный протест. Бессмысленное насилие и циничное разрушение, разграбление полицейских участков, кража оружия и формы, подстрекательство и угрозы насилия. Это не зимбабвийский путь", - написал президент.

"Аналогичным образом, насилие и неправомерные действия со стороны наших сил безопасности является неприемлемым, это предательство по отношению к новому Зимбабве... Нарушения будут расследоваться. Если потребуется, полетят головы", - добавил Мнангагва.

Из-за увеличения цен на топливо на 200% в Зимбабве начались протестные демонстрации. В понедельник власти страны на фоне протестов объявили о введении полиции в "горячие точки". Ассоциация врачей Зимбабве за права человека (ZADHR) сообщила, что за время протестов пострадали 172 человека, из которых 68 получили огнестрельные ранения.