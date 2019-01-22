СМИ узнали о претензиях ЕС к Мальте и Кипру из-за «золотых паспортов»

Еврокомиссия (ЕК) считает, что схемы приобретения гражданства в некоторых странах Евросоюза могут увеличить риски отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Такое предупреждение включено в проект отчета ЕК.

Ожидается, что сам доклад будет обнародован в среду, сообщает агентство. По его данным, речь идет о схемах, которые позволяют богатым иностранцам покупать гражданство или вид на жительство

Из 28 стран Евросоюза такие схемы приобретения гражданства есть у Кипра, Болгарии и Мальты, для этого кандидат должен инвестировать в страну от €1 млн до €2 млн. В докладе говорится, что у всех трех стран есть недостатки в процедуре проверки происхождения имущества иностранцев, которые приобрели гражданство, а также в обеспечении возможности их быстрой идентификации. Эти страны также обошли правила Евросоюза, которые требуют «эффективного» проживания в государстве ЕС до предоставления гражданства.

Вид на жительство продают 20 стран ЕС, в том числе и три вышеупомянутых. Получить вид на жительство можно в Хорватии, Люксембурге и Словакии в обмен на инвестиции от €15 тыс. до более чем €5 млн.

Некоторые схемы предоставления вида на жительство также вызывают сомнения в Еврокомиссии. В частности, Португалия была раскритикована за предоставление ВНЖ иностранцам, которые находятся в стране всего семь дней в году, хотя правила ЕС требуют непрерывного присутствия. Кроме того, Лиссабон не проверял происхождение богатства иностранцев.

ЕК намерена создать группу экспертов, которая до конца года разработает меры по противодействию рискам, которые создают такие схемы предоставления гражданства или вида на жительство.

Это не первое подобное заявление Еврокомиссии: в августе прошлого года еврокомиссар по юстиции Вера Юрова предлагала странам ЕС сократить объемы выдачи так называемых золотых паспортов гражданам России, Китая, а также республик бывшего СССР.

«Некоторые государства-члены должны сделать больше, для того чтобы не предоставлять гражданство преступникам, которые ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы», — заявляла она, призывая не делать Евросоюз «убежищем для преступников, коррупции и грязных денег».

О рисках заявляли и в Transparency International: организация утверждала, что такие схемы при недостаточно строгом контроле подрывают зону свободного передвижения внутри ЕС.

По данным на осень 2017 года, Кипр за четыре года (схема заработала в 2013 году) заработал более €4 млрд на выдаче паспортов в обмен за инвестиции. Мальта направляет деньги от действия программы в фонд Национального развития и социальной политики и напрямую в госбюджет.