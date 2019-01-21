Возросло количество депортаций беженцев из ФРГ в другие страны ЕС

Германские власти в 2018 году перенаправили в другие страны Евросоюза как никогда много беженцев.

С января по конец ноября из Германии были высланы 8658 подлежащих депортации нелегальных мигрантов, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные МВД Германии.

Годом ранее высланы были 7102 человека. Основанием для подобных действий является Дублинское соглашение, по которому мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.

По данным Süddeutscher Zeitung, в 2018 году в каждом третьем случае, который рассматривало Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), речь идет о положениях Дублинского соглашения. Суммарно с января по ноябрь 2018 года BAMF 51 558 раз обращалось к другим государствам ЕС с просьбой принять беженцев, которые оказались в Германии. В 35 375 случаях на запросы был дан положительный ответ. Чаще всего, почти в каждом третьем случае, беженцев внутри Евросоюза депортируют в Италию. В Германию были перенаправлены 7205 беженцев, из них почти половина прибыла из Греции.

Депутат от Левой партии Улла Йельпке, которая направила запрос в BAMF, охарактеризовала возросшее количество депортаций как "плохую новость". С ее точки зрения, попытка "несправедливую систему всеми способами воплотить на практике" является "просто бесчеловечной".