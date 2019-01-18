В Украине принят закон о переходе общин из одной церкви в другую

Верховная рада Украины в четверг большинством голосов приняла поправки к закону, которые регулируют переход общин верующих из одной религиозной организации в другую.

Поправки предусматривает, что переход приходов под юрисдикцию иной церкви может быть принят на собрании общины, причем это решение должны поддержать не менее двух третей прихожан.

Изменение подчиненности не повлияет на права собственности прихода, который, в частности, останется владельцем своего храма. Часть общины, не согласившаяся с решением большинства, вправе создать новую общину и пользоваться тем же храмом. После того как религиозная община примет решение об изменении своей подчиненности, налагается мораторий на отчуждение ее имущества до тех пор, пока эта процедура юридически не будет завершена, указывает агентство УНИАН.

Закон о смене юрисдикции церковных приходов вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины Петр Порошенко.

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины (ПЦУ) и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписалуказ о предоставлении ПЦУ автокефалии , а на следующий день передал Епифанию соответствующий указ (томос).

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата, она не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим.