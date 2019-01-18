Последнее обновление: 18.01.2019 12:21

На автобанах ФРГ зафиксировано рекордное количество пробок

Крупнейшая общественная организация автомобилистов ФРГ - Общегерманский автомобильный клуб ADAC зафиксировал в 2018 году новый рекорд по числу пробок на немецких автобанах.

Количество заторов в минувшем году выросло на три процента до 745 тысяч. Каждый день на дорогах Германии регистрировалось более двух тысяч пробок, сообщил ADAC в четверг.

По данным клуба, общая протяженность заторов на немецких автодорогах в 2018 году составила полтора миллиона километров - почти на 5 процентов больше, чем годом ранее. В целом, автомобилисты провели в пробках 459 тысяч часов - примерно столько же, сколько в 2017 году.

Лидирует по количеству пробок на автобанах федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия - здесь зарегистрировано 35 процентов всех заторов. На втором месте - Бавария, на третьем - Баден-Вюртемберг.

Эксперты объясняют рост количества автомобильных пробок увеличением интенсивности автомобильного движения и большим числом строек на немецких автострадах.

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