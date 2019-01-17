В Тунисе всеобщая забастовка парализовала работу транспорта

Всеобщая однодневная забастовка в Тунисе парализовала работу транспорта, сообщает в четверг тунисское информагентство ТАП.

"Из-за забастовки полностью парализована работа международного аэропорта Туниса, отменены практически все запланированные на сегодня рейсы", - сообщает агентство.

В значительной степени затруднено движение автомобильного транспорта, с перебоями работают железнодорожные вокзалы.

По сообщению агентства, в крупнейших тунисских городах на работу не вышли более 90% госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений. Не работают школы и больницы, государственные учреждения и СМИ.

Тысячи тунисцев вышли на центральную улицу города – авеню Хабиба Бургибы, чтобы потребовать отставки правительства страны, которое пытается сократить расходы на зарплаты бюджетников.

Тунис сотрудничает с Международным валютным фондом, который выделили кредит в размере 2,45 млрд евро на реализацию реформ, в том числе, предполагающих снижение расходов на зарплаты работникам бюджетных организаций. В частности, правительство Туниса должно сократить расходы на заработные платы в бюджетной сфере с нынешних 15,5 процентов от ВВП до 12,5 процентов к 2020 году.

К проведению забастовки ранее призвала влиятельная Федерация профсоюзов Туниса.