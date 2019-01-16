Последнее обновление: 16.01.2019 17:18

В Бельгии чиновник брал с беженцев до десяти тысяч евро за визы

Советник администрации города Мехелен в бельгийской Фландрии временно отстранен от должности после того, как был задержан по подозрению в мошенничестве с визами для христиан в Сирии и Ираке.

Как сообщила в среду телерадиокомпания RTBF, 44-летний Меликан Кюсам получал от 2 тысяч до 10 тысяч евро за выдачу гуманитарных виз желающим перебраться в Бельгию жителям зон вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке.

Официально административные расходы, связанные с получением гуманитарной визы, которая, в отличие от обычной, позволяет просить убежище в Бельгии, оцениваются в 350 евро.

Кюсам является членом правой партии "Новый фламандский альянс", которую в федеральном правительстве Бельгии ранее представлял Тео Франкен, занимавший пост госсекретаря по вопросам миграции и убежища. Сам Франкен уже заявил, что ничего не знал о том, чем занимается его коллега по партии, и ожидает результатов расследования.

Будучи госсекретарем Бельгии, фламандский националист подвергся резкой общественной критике за высказывание, что у беженцев достаточно денег, чтобы заплатить за гостиничные номера. По словам Франкена, "многие из этих людей готовы платить 10 тысяч евро, чтобы добраться сюда", и поэтому наивно говорить, что "они не способны заплатить 50 евро за номер в отеле".

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование